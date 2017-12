Comitetul de ancheta rus l-a acuzat de omor pe liderul PD, Vlad Plahotniuc si a cerut intr-o instanta din Moscova mandat de arest pe numele acestuia - Rosbalt.ru

Rosbalt sustine, citand surse din cadrul organelor ruse de ancheta, ca Plahotniuc este acuzat de omorul, cu deosebita cruzime, a mai mult de doua persoane, in cadrul unui grup organizat, pe motive de ura nationala, politica, ideologica si rasiala.

Sursele Rosbalt nu au oferit mai multe detalii din ancheta, dar au precizat ca aceste crime au fost comise in afara teritoriului Federatiei Ruse. Crima, care viza Rusia si in legatura cu care era amintit numele lui Plahotniuc, este tentativa de asasinat a bancherului rus Gherman Gorbuntov, produs in 2012 in Londra.

Vitalie Proca, acuzat ca a tras in bancher, a fost retinut la Moscova si apoi a fost extradat in Romania. Recent, el a declarat ca omorul ar fi fost comandat de Vlad Plahotniuc.

Rosbalt citeaza apropiati ai lui Gorbuntov, care spun ca au cerut comitetului de ancheta rus initierea unui dosar in legatura cu atentatul la viata bancherului, dar cererea a fost respinsa. “Gherman nu crede ca Plahotniuc ar avea vreo legatura cu tentativa de omor, deoarece nu au avut conflicte”, afirma sursele Rosbalt, apropiate lui Gorbuntov.



Anterior, Proca, intr-un interviu pentru Jurnal TV, a afirmat ca Plathotniuc ar fi implicat nu doar in atentatul la viata lui Gorbuntov, ci si si alte atetntate si omoruri.

Rosbalt scrie ca Vitalie Proca, nascut in 1979 in Moldova, a fost condamnat pentru prima data la varsta de 16 ani, pentru furt. La 18 ani el a fost arestat pentru omor – potrivit anchetatorilor, in timpul unei talharii, Proca a batut pana la moarte doua femei. Instanta l-a condamnat la inchisoare pe viata, insa avocatii sai au reusit sa reduca pedeapsa la 25 de ani de puscarie.

Ulterior, datorita unei amnistii, termenul de detentie i-a fost redus pana la 17 ani, iar in 2010 a fost eliberat conditionat. Autoritatile moldovene considera ca Proca a aderat la o grupare influenta, in care a devenit killer. Anchetatorii englezi cred ca anume Proca a fost cel care, in primavara anului 2012, a tras in bancherul Gherman Gorbuntov in fata locuintei acestuia din Londra.

In noiembrie 2012, Proca apare deja in Romania. Politia romana afirma ca Vitalie Proca urma sa-l asasineze pe un lider criminal local, insa l-a confundat cu o alta persoana. Victima, un tanar de 26 de ani, a ajuns la spital cu rani grave, dupa ce a fost impuscata din pistol si o arma automata, dar a reusit sa supravietuiasca.

Potrivit Rosbalt, in primavara anului 2012, bancherul rus Gherman Gorbuntov a scris comitetului de ancheta rus ca ar fi fost martorul unor discutii dintre partenerii sai de afaceri, care planificau asasinarea omului de afaceri rus Alecsandr Antonov.

Se intampla dupa un conflict intre cei vizati si Antonov, iscat din cauza a 106 milioane de dolari. Problema nu a fost solutionata, iar Antonov a devenit tinta unui atentat. Anchetatorii cred ca acesta a fost savarsit de trei locuitori ai Ceceniei, care anterior au mai comis un asasinat.

La putin timp dupa ce a depus cererea, si Gorbuntov a fost atacat – pe data de 20 martie 2012, la Londra, un necunoscut a tras 8 gloante in el. Bancherul a supravietuit, dar pana in prezent urmeaza tratamente medicale.

Totusi, sursele Rosbalt din cadrul organelor de ancheta ruse sustin ca, cel mai probabi, tentativa de asasinare a lui Gorbuntov nu este legata de denuntul acestuia, ci de o alta istorie. Inainte de a se muta la Londra, bancherul a cumparat un pachet de actiuni ale bancii moldovenesti Universalbank, iar ulterior a ajuns la un conflict cu un alt actionar.