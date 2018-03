Comunistii inca nu stiu daca vor avea un candidat pentru sefia capitalei. Intr-un interviu pentru PROTV, liderul PCRM sustine ca deocamdata despre asta se discuta la partid - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Noi suntem in consultari. Pur si simplu sa inaintam si noi pe cineva ca sa fim in rand cu lumea. Noi cu asa intentii nu o sa iesim. ”

In 2011, pe cand era membru PCRM, Igor Dodon a fost candidatul comunistilor la primaria capitalei. Atunci Dodon a pierdut in turul doi in fata lui Dorin Chirtoaca. La localele din 2015 PCRM l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Chirtoca.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Sunt satisfacut ca orasul va fi eliberat in sfarsit de acest Chirtoaca.

“Orice persoana care o sa apara dupa Chirtoaca o sa fie mult mai bine chiar daca 1% o sa vada. Caci baiatul asta nu facea nimic.”

Dorin Chirtoaca nu a fost de gasit pentru comentarii.Liderul PCRM sustine viitorul primar al Chisinaului trebuie sa vina cu solutii urgente.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Candva se canta “Moi belii gorod.” Acest oras e distrus din toate punctele de vedere. Pana acum nu e hotar drumul de ocolire a Chisinaului. Unul dintre cele mai murdare.”

Voronin nu crede ca liderul PPDA Andrei Nastase, cel care a anuntat ca va candida pentru fotoliul de primar al capitalei este pregatit sa rezolve problemele orasului. Cel mai probabil e un atrenament inaintea alegerilor parlamentare, crede liderul PCRM.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Nastase. Daca el crede ca aceasta va fi pentru partid un fel de antrenament ca sa arate ce sondaj sociologic sa aiba pentru alegerile parlamentare asta e greseala. Sa fii jurist asta e una, dar sa hotarasti intrebarile e alta.”

Andrei Nastase nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta afirmatiile liderului PCRM. Voronin crede ca la Balti demult trebuiau organizate alegeri noi.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Daca Usatii este dat in cautare internationala trebuia sa-si dea demisia in aceeasi zi. Cum poti fi primar prin Skype. Ce tu esti in cosmos de acolo trebuie sa conduca cu Baltiul. Inca in Cosmos e mai usor ca se vede Baltiul, dar el ce vede din Moscova.”

Dorin Chirtoaca a decis sa se retraga din functia de primar de Chisinau dupa ce timp de mai bine de jumatate de an a fost suspendat, fiind cercetat penal. El a declarat ca a facut-o din cauza presiunilor la care este supus, dar si pentru ca nu ar vrea ca PD-ul sa controleze orasul prin Silvia Radu.

Cu o saptamana inainte de anuntul lui Dorin Chirtoaca si Renato Usatii, aflat la Moscova, si-a dat demisia din functia de primar de Balti. Si el a invocat presiuni si a dat toata vina pe democrati.

Deocamdata doar Andrei Nastase si-a anuntat intentia de a candida. Socialistii spun ca isi vor anunta candidatul pentru functia de primar al capitalei, abia dupa ce va fi stabilita data alegerilor.

PD-ul a declarat ca nu va avea un candidat la functia de primar general, asa ca va sustine candidatul comun al principalelor partide de dreapta. PAS PPDA si PL au spus ca nu vor negocia cu democratii, iar cei de la PPEM sunt gata sa discute. Comisia Electorala va stabili luni data alegerilor de la Balti si Chisinau.