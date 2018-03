Increderea reciproca e solutia pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Reprezentantul OSCE in Moldova sustine ca toate deciziile intre cele doua maluri ale Nistrului trebuie luate acasa - VIDEO

Franco FRATTINI, REPREZENTANT SPECIAL AL PRESEDINTIEI IN EXERCITIU A OSCE: "Eu respect criticile dvs. Un lucru este rolul pacificatorilor si altceva este prezenta trupelor ruse si a munitiilor. Cu cat mai devreme vor fi semne de incredere reciproca, nu va mai fi necesara pastrarea munitiilor. Daca nu va fi incredere reciproca, nu poate fi vorba de o intelegere."

Intr-un interviu oferit presei ruse, Frattini a spus ca i se pare ireala ideea retragerii trupelor rusesti din regiunea transnistreana. Declaratia a fost dur criticata de experti si oficiali de la Chisinau, printe acestia fiind Ministrul de Externe si liderul PD Vlad Plahotniuc.

Franco FRATTINI, REPREZENTANT SPECIAL AL PRESEDINTIEI IN EXERCITIU A OSCE: "Rezultate concrete ar urma sa vina abia in urma unor compromisuri, bazate pe incredere reciproca./Voi fi in aceasta seara la Tiraspol si voi transmite acelasi mesaj.”

Astazi, Frattini s-a intalnit si cu viceprim-ministrul moldovean pentru reintegrare.

Cristina LESNIC, VICEPRIM-MINISTRU PENTRU REINTEGRARE: "Am discutat despre situatia scolilor cu predare in limba romana, apostilarea actelor de studii, returnarea fermierilor a pamanturililor care se afla dupa traseul, cauzele penale inaintate impotriva oficialilor si includerea in traficul international a vehiculelor populatiei din stanga Nistrului.”

Franco Frattini considera ca toate problemele trebuie rezolvate acasa, iar europenii doar sa le legitimeze. El a raspuns evaziv la acuzatiile celor de la “Promo-Lex” precum ca OSCE-ul ar avea o activitate netransparenta in tara noastra si nu ar colabora sau tine cont de recomandarile organizatiile specializate din Moldova.

Franco FRATTINI, REPREZENTANT SPECIAL AL PRESEDINTIEI IN EXERCITIU A OSCE: "Cred ca este important sa vorbim despre cum sa protejam mai bine si sa promovam drepturile fundamentale.”

Cristina LESNIC, VICEPRIM-MINISTRU PENTRU REINTEGRARE: "Am promisiunea lui ca in acest an va avea o atitudine mult mai sensibila fata de situatiile ...”

Franco Frattini, fost ministru italian de Externe si fost vicepresedinte al Comisiei Europene, va sta in Moldova pana maine. El se afla in prima sa vizita oficiala la noi in tara, in aceasta calitate.