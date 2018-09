Congresul Mondial al Familiei pe care Igor Dodon il gazduieste la Chisinau ar fi, de fapt, o incercare de a-si face PR politic, inainte de parlamentare. O spun expertii Promo-LEX - VIDEO

Dumitru SLIUSARENCO, AVOCAT ASOCIATIA “PROMO-LEX”: “Evenimentul acesta poate aduce un grad de manipulare a societatii. Are o conotatie politica, este intr-o perioada preelectorala. Noi avem temerea ca se va manipula cu conceptul de familie anume pentru a obtine dividente politice.”

Igor Dodon aduce in Moldova un eveniment international, organizat de o asociatie din Statele Unite considerata conservatoare. Maine Presedintele se va afisa la congresul mondial al familiei alaturi de Mitropolitul Vladimir, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse si alti oficiali straini. Pentru doua zile acestia vor discuta despre valorile morale si familia traditionala.

Dumitru SLIUSARENCO, AVOCAT ASOCIATIA “PROMO-LEX”: “Acest eveniment, asa cum arata anii precedenti, aduce multa instigare la ura si la discriminare fata de diferite grupuri. De obicei sunt grupuri care nu plac sau nu corespund standardelor organiatorilor. Este vorba de familii monoparentale, cele care decid sa faca avort, decid sa dovrteze. Este vorba de persoanele LGBT.”

Asadar, ONG-ul face apel la respect si toleranta si indeamna participantii si organizatorii sa nu transmita mesaje radicale. Congresul va incepe maine si va avea loc la Palatul Republicii.

Printre subiectele care vor fi puse in discutie sunt teme ca: economia si familia, problemele care stau in fata “sfinteniei vietii”, cum este anuntat in program, maternitatea sau credinta. Evenimentul organizat sub patronajul presedentiei se va incheia duminica cu o slujba la Catedrala din centrul capitalei.