Ghimpu il imita pe Plahotniuc la o conferinta de presa. Liberalul pleaca, lasand jurnalistii cu intrebarile puse pe jumatate, iar in cateva secunde revine, zambind: "Eu nu-s ca Plahotniuc ca sa nu raspund la intrebari"

Dupa ce s-a incheiat conferinta, Mihai Ghimpu a indemnat jurnalistii sa-i adreseze intrebari, insa in momentul in care acestia incep sa-i puna o intrebare, liberalul ii ignora si iese din sala. Nimeni nu a inteles ce s-a intampla, iar dupa cateva secunde, liderul PL s-a intors in zambind si a spus ca el nu e Vlad Plahotniuc ca sa nu raspunda la intrebari.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Aveti intebari? ei da.... Ce? Eu nu-s ca Plahotniuc ca sa nu raspund la intrebari?!! "

De fiecare data cand Vlad Plahotniuc iese la briefing de presa, liderul PD nu raspunde la intrebari si pleaca in graba, asa cum a incercat sa faca si Mihai Ghimpu astazi.