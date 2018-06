De la Moscova, la Consiliului Republican al Partidului Socialistilor. Chiar daca declara oficial ca nu mai este in PSRM, seful statului, Igor Dodon, a fost prezent la sedinta Consiliului

Sedinta Consiliului Republican al Partidului Socialistilor urma sa inceapa la ora 10. Mai bine de 30 de minute, insa reprezentantii partidului au stat nemiscati pe scaune.

Si pentru ca in sala era o caldura insuportabila, cei prezent au folosit o mapa drept evantai. Apoi, si-a facut aparitia seful statului, Igor Dodon. In timpul sedintei, presa nu a avut acces in sala.

“Cinci minute imagini pentru protocol. Dar sa discutam cu oamenii? Nu!”

Ulterior, liderul formatiunii, Zinaida Greceanii ne-a anuntat despre ce s-a discutat la sedinta - rezultatele alegerilor din Chisinau si Balti, dar si viitoarele alegeri parlamentare au fost pe ordinea zilei.

Igor Dodon sustine ca a fost prezent la eveniment pentru ca...

Igor DODON, PRESEDINTE: “Pot participa si sustinatori care sunt sustinatori inflacarati. Puteti sa considerati ca sunt unul din sustinatorii inflacarati ai partidului.”



Mai mult, seful statului nu exclude ca ar putea candida pe listele partidului socialistilor la alegerile parlamentare din toamna.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Legislatia nu-mi interzice sa candidez ca persoana neafiliata politic pe listele unui partid politic. Participarea nu presupune suspendarea din functie, conform legislatiei in vigoare, de aceea eu nu exclud ca as putea sa candidez pe listele partidului socialistilor la urmatoarele alegeri parlamentare.”

Pana la alegerile parlamentare, socialistii afirma ca vor organiza Congresul Extraordinar al partidului.