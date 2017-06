Democratii apara la Bruxelles proiectul lui Dodon - Report.md

La 16 iunie, Comisia de la Venetia a constatat ca proiectul PDM-PSRM de inlocuire a actualului sistem electoral proportional (pe liste de partid) nu a intrunit „consens larg”, iar in conditiile Moldovei un sistem electoral mixt ar conduce la cresterea importantei banilor in politica. Comisia de la Venetia a mentionat foarte clar ca nu recomanda Moldovei trecerea la sistemul electoral mixt.



Reactia exponentilor guvernarii oligarhice de la Chisinau a fost una confuza. Pe de o parte, fruntasii PDM au spus ca vor tine cont de „recomandarile tehnico-juridice” ale Comisiei de la Venetia, iar pe de alta parte – ca nu vor renunta la initiativa privind trecerea la sistemul mixt.

Doua declaratii care se bat cap in cap. in aceeasi zi in care au facut aceste declaratii, liderii democrati au fost invitati la Bruxelles, pentru a-si preciza intentiile. La Bruxelles au mers presedintele Parlamentului, Andrian Candu, premierul Pavel Filip, seful fractiunii parlamentare a PDM, Marian Lupu, dar si liderul PDM, Vlad Plahotniuc.

