Deputatii califica drept populism initiativa lui Igor Dodon de a organiza referendum pe 4 chestiuni. Socialistii, pe de alta parte, lauda intentia sefului statului - VIDEO

Rezultatele referendumurilor consultative sunt prezentate Parlamentului, iar deputatii sunt cei care decid daca tin cont de ele sau nu. Legislatorii cred ca Dodon arunca in vant banii din buget, cerand organizarea plebiscitului.

Iurie LEANCA, LIDER PPEM: "Aceste interesa lui Igor Dodon nu au nimic cu cetateanul, ci au caracter stric populist nu se refera la o actiunea care intr-adevar care ar avea efecte, dpd se gandeste la alegerile la 2018, in loc sa vada raportul Kroll, de ce se misca atat de incet investigatia, deci dupa mine strict este un actiune populista si se gandeste doar la alegerile urmatoare..."

Grigore COBZAC, DEPUTAT PLDM: "Eu cred ca majoritatea parlamentara nu va sustine acest referendum, dar el nici asta nu urmareste, el urmareste sa fie pe agenda de noutati a tuturor surselor mass-media."

Dumitru DIACOV, PRESEDINTE DE ONOARE PD: "Domnul Dodon intelegea foarte bine la ce functie pretinde dumnealui aceata va duce la o destabilizare, ii va reusi? Nu stiu, sigur ca noi o sa analizam aceasta cerinta..."

Lilian CARP, DEPUTAT PL: "Incearca sa mimeze anumite cerinte ce priveste activitatea sa, a bagat tot ce se putea de modificat si ce nu se putea de modificat. Este mai mult decat populism, Igor Nicolaevici se pregateste de alegeri ca sa iasa in fata poporului vedeti oameni buni eu m-am pornit, dar nu stiu unde.... Deci nu-si are efecte juridice..."

De alta parere insa sunt socialistii.

Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: "In urma rezulatatului acestui referendum parlamentul legislativul va obligat sa purceada la modificarea legislatiei, vocea poporului trebuie sa fie auzita...ei vor fi obligati sa credeti ca poporul va sustine cred, nu sunt Dumnezeu, dar am convingerea..."

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: "In legatura de intentia presedintelui juristii vor examina legalitatea acestui act si inclusiv prin prisma contextului ca acest referendum va fi efectuat pe banii in contextul in care am zis ca suntem in campanie electorala, in principiu da sunt folosisiti banii statului in favoarea unui partid."

Presedintia insa neaga aceste acuzatii.