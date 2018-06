Diplomati si reprezentanti ai comunitatii internationale au condamnat decizia CSJ. Ambasadorul UE la Chisinau a declarat ca este extrem de dezamagit - VIDEO

La putin timp dupa ce Curtea Suprema de Justitie si-a anuntat decizia, ambasadorul Uniunii Europene la Chisinau a reactionat. Peter Michalko a scris ca este...

Peter MICHALKO, AMBASADOR UE IN RM SURSA: FACEBOOK: “Sunt extrem de dezamagit de decizia CSJ de a nu admite recursul impotriva nevalidarii alegerilor primarului de Chisinau. Vointa poporului exprimata in alegeri libere si corecte, valorile democratice, principiile statului de drept pentru care RM s-a angajat in relatia sa cu UE nu au fost respectate.”

Intr-un comunicat de presa, ambasada SUA in Republica Moldova a scris aseara ca alegerile libere sunt fundamentul oricarei democratii si trebuie sa se conformeze normelor internationale, ca...

AMBASADA SUA IN RM: “Independenţa judiciară este un principiu democratic principal, iar decizia de astăzi a întărit percepţia publică privind ingerinţele politice în sistemul judiciar al Republicii Moldova.”

Si ambasadorul Canadei pentru Romania Bulgaria si RM a scris lasat pe o retea de socializare un mesaj transant.

Kevin HAMILTON, AMBASADORUL CANADEI PENTRU ROMANIA, BULGARIA SI RM: “Sistemul judiciar din Moldova a esuat astazi intr-un test important. Vointa democratica a alegatorilor din Chisinau, exprimata la alegerile din 3 iunie, a fost stearsa. Increderea moldovenilor in integritatea si independenta institutiilor lor publice este in continuare erodata.”

Ulterior, Hamilton a mai adaugat ca este o zi descurajatoare pentru partenerii internationali ai Moldovei, inclusiv Canada care sustin constant dezvoltarea democratica a Moldovei.