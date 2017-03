Disputa pe facebook intre fostul premier Ion Sturza si ministrul mediului Valeriu Munteanu. Marul discordiei - explorarea zacamintelor subterane - VIDEO

”Păzea! Americanii ne fură petrolul care nu există (...)Specialistii o ştiu foarte bine şi demult”, a scris pe facebook Ion Sturza.

Potrivit fostului premier, nu avem rezerve mari nici de petrol si nici de gaze naturale, asa cum ar crede autoritatile. Cat priveste compania americana care a fost aleasa sa exploreze pamantul moldovenesc aceasta este una obscura, spune fostul premier.

Ion STURZA, FOST PREMIER: " "Experienţa" lor este de a toca banii micilor investitori de pe bursă, hrănindu-i mereu cu gogoşi: iaca-iaca. Este si un aşa "business"."

Fostul premier sustine ca investitia de 6 milioane de dolari pe care ar intentiona sa o faca compania ar fi una infima, in conditiile in care doar o sonda de exploatare ar costa in jur de 5-10 milioane. Replica ministrului mediului, care este responsabil de proiect, nu a intarziat sa apara.

Valeriu MUNTEANU, MINISTRUL MEDIULUI: "Astăzi descopăr că un alt fost prim-ministru (care s-a transformat de câţiva ani buni într-un fel replică defectă a babei Vanga), nu face deosebire între etapa de cercetare geologică a subsolului (explorare) de cea de extragere (exploatare)."

In ce priveste, compania aceasta ar fi una sigura, sustine Munteanu.

Valeriu MUNTEANU, MINISTRUL MEDIULUI: "In momentul in care guvenrul SUA nu are nicio problema cu domeniul proprietate...care e problema."

Timp de 5 ani, compania ar urma sa caute rezerve de petrol si gaze naturale din sudul tarii.

Valeriu MUNTEANU, MINISTRUL MEDIULUI: "Ca avem petrol asta au stiut-o toate guvernele ulterioare... "

Intre timp, localnicii din sudul tarii spun ca deja unelele companii extrag petrol, dar si gaz natural.

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: "Numai in satul Ciobalaccia exista 5 sonde de gaze naturale. Insa doar din un sa se extrage gaz natural, care dupa ce este filtrat este folosit de locuitorii din cinci localitati din preajma."

Ce-i drept, in prezent se scot cantitati destul de mici, spun localnicii.

Ion IALAMOV, RESPONSABIL CONDUCTA GAZ: "Iarna nu ne ajunge il amestecam cu cel rusesc , dar vara il inchidem..."

Localnicii spun ca nu sunt impotriva ca o companie americana va cauta petrol la noi.

Compania Frontera Resources International a castigat concursul organizat de autoritati la sfarsitul anului trecut, iar acum o luna a fost semnat si contractul de concesiune.

Lucrarile ar urma sa inceapa in acest an si se vor incheia in 2022. Toate cheltuielile vor fi suportate de catre compania americana, fiind vorba de 5 milioane de dolari.

Solicitat de Pro TV, Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu ne-a spus ca daca americanii vor gasi petrol sau gaze naturale ar urma sa fie incheiat un contract pe 50 de ani, care ar prevede extragerea zacamintelor.