Dodon a criticat la intalnirea cu Putin nota de protest semnata recent de Pavel Filip si Andrian Candu: "Regret si sper ca aceasta nu va influenta relatiile cu Rusia" - VIDEO

Din presa rusa reiese ca Vladimir Putin nu ar fi stiut de transportul pe care urma sa-l primeasca.

IGOR DODON: ”Dvs aveţi propria colecţie la Cricova încă din anii 2002-2003. Am adus câteva zeci de sticle din colecţia dvs personală.”

VLADIMIR PUTIN: ”Ce-i al meu mi-a fost adus mie.”

In mod normal, proprietarul vinurilor solicita si primeste comanda. Totusi, vinurile moldovenesti n-au prea ajuns pana acum la Moscova, intrucat abia acum 2 saptamani Rospotrebnadzor a decis ca 5 companii pot incerca sa exporte.

Igor Dodon s-a intalnit cu Vladimir Putin in aceasta seara. Pe facebook presedintele a anuntat ca l-a convins pe Putin sa extinda si dupa 20 martie termenul pana la care moldovenii certati cu legea in Rusia isi pot legaliza actele si l-a rugat sa vada daca e posibil ca moldovenii care obtin cetatenia ruseasca sa nu fie nevoiti sa renunte la cea a Republicii Moldova.

Dodon i-a mai spus liderului de la Kremlin ca regreta nota de protest semnata recent de Pavel Filip si Andrian Candu. Seful statului s-a intalnit la Moscova si cu Patriarhul Kirill. Dupa victoria de la alegerile prezidentiale, oamenii au vazut lumina, i-a spus Igor Dodon patriarhului rus.

Patriarhul KIRILL: ”Ştiu că acordaţi multă atenţie bisericii ortodoxe din Moldova. Mai mult de 90% din moldoveni sunt creştin-ortodocşi.”

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”Nu e uşor în Moldova, dar ce s-a întâmplat anul trecut, această victorie, credeţi-mă, pentru majoritatea cetăţenilor RM, care trăiesc în Moldova sau aici, în Federaţia Rusă, este un semn foarte bun şi oamenii au văzut o lumină, pe care în ultimii ani nu o văzuseră. A apărut speranţa.”

Ca de obicei, Igor Dodon si-a luat in vizita si fosta colega de partid, Zinaida Greceanii. La intrevederea cu Patriarhul Kirill au fost prezenti si fostul ambasador in Federatia Rusa Dumitru Braghis, rechemat recent, dar si viitorul ambasador Andrei Neguta, actualmente consilierul lui Dodon pentru politica externa.

Presedintele s-a intalnit si cu mai multi oameni de afaceri rusi. Presedintele va sta la Moscova pana sambata. Vizita sa vine in contextul in care Pavel Filip si Andrian Candu au cerut recent oficialilor moldoveni sa se abtina de la calatorii in Federatia Rusa, intrucat demnitarii de la Chisinau ar fi persecutati si verificati suplimentar la intrare.

Ultima data Dodon a fost la Moscova la mijlocul lui ianuarie 2017. Atunci i-a promis lui Putin ca daca socialistii vor lua majoritatea in 2 ani, Acordul de Asociere va fi anulat.