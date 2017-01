Dodon, dupa ce a fost atacat in instanta de fostul presedinte roman: "Nu are decat sa depuna inca o data dosarul daca are nevoie de cetatenia RM " - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: "Noi am mentionat care au fost motivele la etapa cand a fost semnat acest decret, deaceea nu are decat dansul sa-si apere dreptul in instanta si nu are decat sa depuna inca o data dosarul daca are nevoie de cetatenia RM. "

Sunteti pregatit sa pierdeti dosarul in instanta de judecata?

" Noi fiecare pas pe care il facem, inclusiv si in politica si in sah, apropo, sahul te ajuta si in politica, calculam cu multi, multi pasi inainte. Cu multi mai multi decat cred oponentii politici."



Traian Basescu l-a actionat in judecata pe Igor Dodon. Fostul presedinte roman a atacat la Curtea Suprema de Justitie retragerea cetateniei sale, pe motiv ca acest lucru s-a facut cu incalcari. Basescu este reprezentat de un avocat de la Chisinau.