Dodon s-a intalnit cu Putin in cadrul summit-ului neformal al CSI si i-a urat succes omologului sau rus la scrutinul din 2018: "I-am multumit pentru ajutorul si sprijinul acordat tarii noastre" - VIDEO

Standand in partea stanga a lui Vladimir Putin la summitul neformal al CSI, Igor Dodon i-a urat victorie liderului de la Kremlin la alegerile de anul viitor. Nu se stie daca cei sefi de stat au discutat despre pretul la gaz, insa Dodon a spus ca i-a cerut o reducere de pana la 15 la suta directorului de la Gazprom.

La intalnirea de ieri de la Moscova cu sefii statelor membre ale CSI, Igor Dodon a stat asezat langa Vladimir Putin. Intai de toate, presedintele i-a multumit liderului rus pentru invitatie la summit, iar apoi i-a dat asigurari ca cetatenii moldoveni vor o relatie de prietenie cu Rusia, in ciuda tensiunilor care au existat in acest an.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”2017 nu a fost un an usor pentru relatiile noastre bilaterale, pentru ca presedintele Moldovei participa activ in cadrul CSI, iar Guvernul, din pacate, este rezervat in acest sens. Dar, va asigur ca poporul moldovenesc are o parere diferita de cea a majoritatii parlamentare.”

Ulterior, presedintele si-a exprimat speranta ca in 2018, relatiile dintre Rusia si Moldova vor deveni si mai apropiate. Dodon i-a urat victorie lui Putin in alegeri.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Sunt sigur ca totul va fi stabil.”

Astazi, Igor Dodon s-a intalnit cu directorul general al Gazprom, Alexei Miller. Presedintele i-a cerut acestuia sa faca o reducere de 10-15% pentru pretul la gaz livrat Republicii Moldova.

Pe Facebook, Dodon a scris ca spera ca, odata ce Moldova a trimis o solicitare de a primi statut de observator in cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, iar cererea a fost acceptata, in viitor tara noastra sa achite acelasi pret la gaz ca si statele membre. Igor Dodon a ajuns acum doua zile la Moscova.

De Craciun, a avut o intalnire cu Patriarhil Kiril al Rusiei. Aceasta a fost a 7-ea vizita oficiala pe care presedintele o face in acest an in Rusia. Prima a avut loc in ianuarie. Nu a mers deocamdata niciodata in calitate de sef de sta in tarile vecine.