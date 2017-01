Dodon s-a intalnit cu Putin la Moscova. El i-a promis liderului de la Kremlin ca daca in 2018 socialisitii vor obtine majoritatea in Parlament, Acordul de Asociere cu UE va fi anulat - VIDEO

Desi nu mai este membru PSRM, Igor Dodon a promis in fata lui Vladimir Putin la Moscova, ca daca socialistii obtin majoritatea la parlamentarele din 2018, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana va fi anulat. Cei doi sefi de stat au sustinut si o conferinta de presa, in cadrul careia liderul de la Kremlin a spus ca anularea embargoului impus de rusi depinde de acord, care trebuie discutat in format trilateral: Uniunea Europeana, Rusia si Moldova. Imediat, Vlad Plahotniuc a precizat ca va bloca orice incercare de anulare a acordului si ca declaratiile lui Dodon sunt viziunile lui personale.