Dodon s-a intalnit cu Rogozin la trei noaptea. Cand va avea loc intalnirea presedintelui RM cu Vladimir Putin - GALERIE FOTO

"Intalnirea noastra, care a avut loc la ora trei noaptea a durat aproximativ o ora. Dmitri Rogozin, in numele autoritatilor ruse m-a felicitat pentru functia de Presedinte al Republicii Moldova si am primit o invitatie din partea acestuia de a face o vizita oficiala in Federatia Rusa. Am discutat despre situatia actuala si perspectivele pentru rezolvarea principalelor probleme in relatiile moldo-ruse", scrie Igor Dodon pe facebook.

Pe langa asta, seful statului a mai discutat cu Dmitri Rogozin posibile cai de solutionare a conflictului din Transnistria.

Igor Dodon spune ca intalnirea cu Vladimir Putin va avea loc pe 17 ianurie 2017.