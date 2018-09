Dodon se va muta in cladirea renovata a Presedintiei la sfarsitul lunii octombrie. Deocamdata il asteapta pe Recep Erdogan, fara de care spune el, nu poate inaugura edificiul - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Agenda prietenului nostru, Erdogan, noi nu o formam. Catre ziua Independentei toate lucrarile capitale au fost finalizate, am solicitat sa ne ajute si cu mobila, asa ca partea turca si-a asumat sa instaleze toata mobila si in cateva saptamani va fi gata si imediat cum va veni domnul Erdogan va fi gata, in prima jumatate a lui octombrie va veni si o vom inaugura.”

Presedintia care trebuia sa fie inugurata pe 27 august este aproape gata, sustine Igor Dodon. Asta desi acum doua saptamani, muncitorii spuneau ca mai au mult de lucru.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Acolo a mai ramas afara verdeata si mobila sa o aduca.“

Dodon promite ca dupa inaugurare va organiza la fiecare doua saptamani o excursie pentru toti cei care vor sa vada cum arata cladirea renovata din banii turcilor.

Anterior, ambasada Turciei la Chisinau ne-a comunicat ca Recep Erdogan nu a putut veni in Moldova de Ziua Independentei din cauza agendei incarcate. Nu se stie daca tara noastra va compensa in vreun fel cheltuielile suportate de Turcia.