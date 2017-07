Chirtoaca ii acuza pe procurori de abuz. El sustine ca acestia au trimis dosarul sau in instanta, fara ca el sau avocatii sai sa-l citeasca. Intre timp, Nastase i-a sugerat sa-si dea demisia - VIDEO

Dorin Chirtoaca ii acuza pe procurori de abuz. El sustine ca acestia au trimis dosarul sau in instanta, fara ca el sau avocatii sai sa-l citeasca, fapt ce ar fi ilegal. Edilul crede ca in august ar putea sa fie pronuntat sentinat in cazul sau. Astazi el a trimis o scrisoare institutiilor europene si misiunilor diplomatice in care spune ca este acuzat pe nedrept si le cere sa se implice. Seful procuratorii Anticoruptie sustine dosarul a fost trimis in instanta deoarece avocatii primarului ar fi taraganat intentionat examinarea probelor.