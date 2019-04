Dorin Chirtoaca: "Vladimir Voronin, sunteti o mizerie si o lichea. Sunteti in toate mintile? As pune mana pe topor". Mesajul postat pe liderul PL

Dorin CHIRTOACA, LIDER PL: "Vladimir Voronin, sunteti o mizerie si o lichea. Cum va permiteti sa faceti afirmatia ca dintr-un spermatozoid se naste un boboc, vorbind despre Valeriu Boboc?

Nu-i destul ca l-ati bagat cu zile in mormant pe acest tanar, dar il mai si batjocoriti! Anterior l-ati facut si alcoolic, si infractor. Sunteti in toate mintile? Eu, daca as fi in locul tatalui lui Valeriu, as pune mana pe topor.

La ordinul dvs. din 7 aprilie 2009, Greceanii a facut acea amenintare ca va folosi armele, Dodon fiindu-i umar de sprijin, iar politia a intervenit in forta, de i-a omorat pe Valeriu Boboc in PMAN si pe Ion Tabuleac la etajul 4 al Parlamentului, dupa care au urmat arestarile in masa, coridoarele mortii in comisariate si sute de tineri torturati si batuti.

Evident, ca de vreme ce Plahotniuc va acopera, si nicio procuratura nu va intreaba nimic, va permiteti sa indrugati verzi si uscate. Si Ion Perju, cel care a dat in Valeriu Boboc, este acoperit. A fugit peste hotare, si- a schimbat numele si este bine merci, cine l-a ajutat oare? Dar toate sunt pana la o vreme.

Crimele lui Stalin au fost condamnate, si ale lui Voronin vor fi, si ale lui Plahotniuc, de asemenea!

Purici vede Voronin, la televizor. Pe baza puricilor a fost identificat Perju care l-a omorat pe Valeriu Boboc, in PMAN si nu la Parlament?? Pe "otmozka" Parlamentului era Ion Tabuleac, cealalta victima omorata la 7 aprilie, crima pe care ati musamalizat-o spunand ca s-a aruncat de pe un stalp la "talcioc". Harunjen, Morari si toti ceilalti, voi nu auziti si nu vedeti nimic, nu?!"