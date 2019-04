Dupa ce a mediat discutiile dintre socialisti si democrati, Dodon si-a facut drum la Moscova. Deplasarea are loc dupa ce Kremlinul i-a atras atentia repetat presedintelui ca ar putea pierde sprijinul lui Putin daca va admite o coalitie PSRM-PD - VIDEO

In ambele interviuri Dodon mentioneaza 4 scenarii posibile – PSRM-ACUM, PSRM-PD, PD-transfugi si anticipate. A gasit convergente, insa, numai intre socialisti si democrati.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Socialistii toti acesti ani au avut o agenda centrata pe social si ea ar putea fi acceptata de PDM, pentru ca si democratii ultimul an au avut o agenda sociala destul de activa”.

Pentru agentia TASS, el doar trece in revista posibilitatile, fara sa le comenteze. In cele doua interviuri Dodon abordeaza diferit si reactia Rusiei la evenimentele din Moldova. Daca pentru site-ul moldovenesc el spune, despre avertismentul Kremlinului lansat prin publicatii ruse de a nu crea o alianta PD-PSRM ca …

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Nu este vorba de ultimatum si nu credem ca trebuie sa ne permitem noi sa punem ultimatumuri si noua sa ni se puna ultimatumuri”.

In interviul pentru TASS el afirma ca...

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Autoritatile ruse niciodata nu au pus presiuni nici pe mine, nici pe socialisti”.

Igor Dodon a mai spus, in interviul pentru Tribuna, ca alegerile locale din acest an ar putea sa aiba loc la toamna. Conform legii, data scrutinului trebuie stabilita de catre Parlament. Daca nu va fi creata o majoritate in Legislativ, nu va avea cine face acest lucru, iar localele ar putea fi organizate concomintent cu parlamentarele anticipate.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Daca nu putem stabili data alegerilor locale, trebuie sa gasim o solutie juridica – prin Curtea Constitutionala, care sa dea aceste competente presedintelui sau Guvernului, sau sa prelungeasca mandatele alesilor locali pana, de exemplu, in septembrie – octombrie, ca alegerile locale sa aiba loc odata cu alegerile parlamentare anticipate.“

Igor Dodon a chemat liderii partidelor parlamentare, cu exceptia lui Sor, la consultari la presedintie. Dupa o prima runda in care s-a intalnit separat cu PSRM, PD si ACUM, el i-a invitat la negocieri comune. Maia Sandu si Andrei Nastase au refuzat.

Vlad Plahotniuc si Zinaida Greceanii au mers la intalnire, dupa care au spus ca au gasit mai multe idei comune in programele lor. O coalitie nu a fost totusi formata. Deputatii mai au aproximativ 2 luni la dispozitie pentru a alege conducerea parlamentului si a forma un Guvern. Daca nu reusesc, seful statului poate dizolva Legislativul si anunta alegeri anticipate.