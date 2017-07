Dupa mai multe ezitari, Mihai Ghimpu il acuza clar pe Vlad Plahotniuc ca ar sta in spatele retinerii nepotului sau - VIDEO

Mihai GHIMPU, PRESEDINTE PL: ”Toti stati sa va temeti de seful vostru si nimeni nu a indraznit odata sa ma sune sa ma intrebe cum stau lucrurile, stiti de ce, fiindca in cadrul coalitiei doar eu puteam sa am un cuvant, adica coordonatorul. Iata si cine este nasul acestor comenzi, este clar ca este Plahotniuc in conlucrare cu Dodon si Anatol Salaru.”

Devaluirile abia incep, spune liderul PL, fara sa ofere detalii. Mihai Ghimpu cere ca sedintele de judecata in dosarul lui Dorin Chirtoaca sa fie publice, iar expertii europene sa monitorizeze procesul.

Anatol Salaru a comentat intr-o postare pe facebook ca a aflat despre retinerea lui Chirtoaca de la un diplomat strain acreditat in Moldova. Iar despre faptul ca aceste arestari urmau stia si Ghimpu, spune el.

Ion Ceban, purtatorul de cuvant al lui Dodon neaga si el acuzatiile, si spune primarul capitalei a fost retinut pentru halul in care a ajuns capitala. Vitalie Gamurari, purtatorul de cuvant al PD ne-a spus ca prefera sa se abtina de la comentarii.

Edilul capitalei este cercetat pentru trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor cu plata. Dosarul a si fost trimis in judecata, iar Chirtoaca ii acuza pe procurori de abuz, pentru ca avocatii lui nu ar fi reusit sa il citeasca.