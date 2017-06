Epopeea vacantei prezidentiale continua. Dodon a publicat imagini alaturi de consulul onorific al tarii noastre in Antalya. Aceasta ne-a spus ca presedintele Erdogan s-a ocupat de vacanta presedintelui - VIDEO

Vacanta presedintelui a starnit confuzii in ultimele zile, iar astazi Igor Dodon a incercat sa limpezeasca apele si a publicat pe facebook poze in care apare alaturi de consulul onorific al tarii noastre in Antalya, despre care spunea acum cateva zile ca a avut grija de odihna familiei sale.

Diyar GULTEKIN, CONSUL ONORIFIC AL RM ÎN ANTALYA: ”-Nu ştiu cine i-a organizat călătoria, noi am avut o întâlnire oficială despre cetăţenii moldoveni din Antalya. Preşedintele nostru l-a invitat în Turcia, nu eu.-Preşedintele Erdogan?-Da, preşedintele Erdogan.”

Astazi deja Igor Dodon i-a si multumit pe facebook lui Erdogan pentru organizarea sejurului. Desi pentru Ziarul de Garda a declarat ca nu stie nimic despre vacanta presedintelui moldovean, astazi consulul onorific in Antalya ne-a spus ca acesta sta la un hotel care i-ar apartine.

Diyar GULTEKIN, CONSUL ONORIFIC AL RM ÎN ANTALYA: ”-Dl Dodon a stat în hotelul dvs sau în alt hotel?-În hotelul Spice.-Al dvs?-Da, Dl Dodon a stat în hotelul Spice.”

Hotelul Spice pune la dispozitia clientilor inclusiv camere de lux, care pentru o saptamana ajung sa coste pana la 4000 euro. Pentru PRO TV, Igor Dodon a declarat ca a platit un pret simbolic, fiind invitat de presedintele turc.

Seful statului afirma ca Erdogan i-ar fi pus la dispozitie chiar si un Mercedes si 20 bodyguarzi. Acum 2 zile insa consulul onorific declara Ziarului de Garda ca nu a vorbit cu presedintele in ultima vreme. Astazi aceasta sustine ca a fost inteleasa gresit.

Diyar GULTEKIN, CONSUL ONORIFIC AL RM ÎN ANTALYA: ”-Data trecută prietenul dvs m-a sunat şi m-a întrebat dacă în ultima lună m-am întâlnit cu dl preşedinte Dodon. Am spus că în ultima lună nu, dar am vorbit cu el săptămâna trecută despre consulatul nostru în Antalya. A fost o discuţie oficială.”

Presedintele a ajuns in Antalya ieri noaptea, insa abia astazi a publicat poze din vacanta. Dodon revine in tara maine dimineata. El a zburat spre Turcia si pe 8 iunie, ca sa-si lase sotia si copiii la mare.

Un zbor dus-intors spre Antalya costa in jur de 200 de euro, asa ca doar pentru drum, Dodon a platit 400. Acum cateva zile Ziarul de Garda a scris ca familia presedintelui se odihneste intr-un hotel de lux din Antalya.

Igor Dodon a negat aceste informatii, mentionand ca nu agentia de turism, ci consulul nostru onorific in Antalya i-a facut o oferta pentru vacanta. Igor Dodon a fost intr-o vizita in Istanbul la sfarsitul lunii mai.

Atunci s-a intalnit cu diaspora noastra in Antalya, dar si cu presedintele turc Erdogan, care i-ar fi promis si bani pentru reparatia cladirii presedintiei. Dodon nu a precizat ulterior ce vor cere turcii in schimb.