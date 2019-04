Este ultima zi cand deputatii alesi trebuie sa decida daca isi ocupa fotoliile din Parlament sau raman in functiile pe care le detin. Prim-ministrul si ministrii, insa, vor mai ramane la Guvern pana cand va fi investit un nou executiv - VIDEO

Consiliul municipal Chisinau ar urma sa ramana fara trei membri care au obtinut fotolii de deputat.

Este vorba de socialistii Ion Ceban, Gaik Vartanean si Burduja Petru care au anuntat ca vor lua astazi o decizie.

Daca merg in Parlament, locurile lor de la Consiliu vor fi ocupate de alti colegi de partid. Pana acum mai multi primari si presedinti de raioane din Partidul Democrat si-au anuntat demisiile dupa ce au obtinut mandate in legislativ.

Saptamana trecuta, primarul democrat din Hancesti, Alexandru Botnari, care a reusit sa numeasca o strada din oras in cinstea soacrei sale, iar alta in cinstea tatalui sau, a demisionat. Acesta prefera sa munceasca in parlament la fel ca primarul orasului Causeni, Grigore Repesciuc si presedintele raionului Glodeni, Ion Leuca, ambii democrati.

In schimb, prim-ministrul Pavel Filip si ministrii Alexandru Jizdan, Monica Babuc si Nicolae Ciubuc raman in functii pana va fi format noul guvern. Asta dupa ce Curtea Constitutionala a interpretat cateva articole din Constitutie sesizarea unui grup de deputati. Hotararea prevede ca pana la constituirea noului Parlament, membrii cabinetului de ministri, pot cumula functiile pana la depunerea juramantului de catre membrii noului Guvern.

Potrivit legislatiei, mandatul de deputat este incompatibil cu orice alt post remunerat, inclusiv functia de presedinte al Republicii Moldova, cea de membru al Guvernului, de ales local, precum si orice alta functie platita de un stat strain sau organizatie internationala.

In schimb, activitatea unui parlamentar este compatibila cu cea academica si stiintifica. Legea prevede ca in termen de 30 de zile de la validarea mandatelor, deputatii trebuie sa anunte despre decizia luata.

In urma alegerilor din 24 februarie, PSRM s-a ales cu 35 de mandate, PDM cu 30, ACUM cu 26, iar Partidul Sor cu 7. Totodata si trei independenti au intrat in legislativ.