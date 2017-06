Falsii pro-europeni "omuletii verzi" si pericolul venirii tancurilor rusesti la Chisinau - Report.md

„Vin tancurile rusesti!” inseamna, in Republica Moldova, pericolul victoriei pro-rusilor in alegeri. Democratii (PDM), care controleaza momentan puterea, sperie prietenii externi, inclusiv de peste ocean, cu pericolul victoriei socialistilor pro-rusi la alegerile parlamentare din 2018 si schimbarea cursului politicii externe. Pericolul este unul real si transpare din sondajele de referinta. Numai ca PDM utilizeaza, potrivit analistilor politici, sperietoarea cu „tancurile rusesti” doar ca unealta de presiune asupra donatorilor externi, ca sa obtina finantare fara reforme. Democratii incearca sa oblige prin santaj mascat partenerii externi sa perceapa PDM-ul, detestat de populatie din cauza coruptiei, ca unic „partener” politic „pro-european” capabil sa i se opuna presedintelui pro-rus Igor Dodon si PSRM-ului prin parghiile administrative pe care le detine fiind la guvernare.

Numai ca rivalitatea dintre PDM si PSRM si liderii de facto ai celor doua formatiuni (Vlad Plahotniuc si Igor Dodon) este doar de fatada. In realitate ei coopereaza in subteran si pregatesc terenul pentru a guverna impreuna dupa alegerile parlamentare din 2018. Iar invelisul de „pro-europeni” al guvernantilor de la Chisinau, controlati de oligarhul Plahotniuc (politicianul cu cel mai mare anti-rating din Moldova), nu face decât sa compromita in totalitate, electoral, ideea pro-europeana in Moldova si sa umple bazinul electoral al socialistilor pro-rusi cu eurosceptici.

