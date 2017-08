Felicitari de la Trump si Putin. In ajun de ziua Independentei, Igor Dodon primeste felicitari. Scrisori i-au trimis Vladimir Putin si Donald Trump - VIDEO

Pentru ca an de an, presedintii se felicita reciproc la sarbatori nationale, Dodon a primit astazi scrisori din diferite capitale. Sefa serviciului de presa al sefului statului s-a grabit sa publice textele pe facebook. Astfel, Donald Trump scrie in mesajul sau ca

Donald TRUMP, PREŞEDINTELE SUA: ”In cei 25 de ani de relatii diplomatice, prietenia şi relaţiile noastre au devenit mai strânse în ciuda provocărilor globale. Apreciem relaţia cu Republica Moldova, având în vedere obiectivele noastre comune, care includ colaborarea pentru a garanta securitatea regională, a pune capăt traficului de fiinţe umane şi a combate alte ameninţări transnaţionale.”

Cam acelasi mesaj a venit si de la Kremlin. Vladimir Putin i-a urat lui Dodon pace, bunastare si prosperitate.

Vladimir PUTIN, PREŞEDINTELE RUSIEI: ”Relaţiile dintre ţările noastre s-au bazat întotdeauna pe prietenie şi respect reciproc al popoarelor. Sunt sigur că şi în viitor o să colaborăm pentru a întări stabilitatea şi securitatea în zonă.”

Felicitarea despre prietenie a liderului de la Kremlin vine dupa ce ieri reprezentantul Rusiei la ONU a calificat drept gest neprietenesc cererea Chisinaului de retragerea a fortelor armate ruse, dislocate pe teritoriul tarii noastre.

In acelasi context, ieri Igor Dodon a mers la Varnita, unde a inspectat garnizoana Fortelor Armate de Mentinere a Pacii. A publicat apoi un mesaj pe facebook in care a dat de inteles ca o eventuala evacuare a trupelor va duce la un nou conflict armat. Asta desi cei de la putere au precizat ca nimeni nu are de gand sa alunge pacificatorii.