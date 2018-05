Filip exclude orice posibilitate ca Romania si Moldova sa devina un singur stat. Intr-un interviu pentru publicatia britanica The Guardian, premierul a spus ca menirea tarii noastre este sa fie un stat suveran - VIDEO

In articolul publicat astazi de “The Guardian”, este scris ca Pavel Filip nu lasa loc de nicio speranta pentru o eventuala unire cu Romania.

„S-a vorbit prea mult despre reunificare, identitate, limbaj şi vreau să mă uit mai degrabă la dezvoltarea concretă a ţării. Toate acele probleme sentimentale legate de acest subiect ar trebui lăsate pentru vremuri mai bune”, a spus şeful Guvernului de la Chişinău.

Pe de alta parte, Filip mentioneaza ca isi doreste ca Moldova sa se integreze in Uniunea Europeana, in ciuda faptului ca tara noastra e cel mai sarac stat din Europa si se afla cu mult in urma vecinilor: Romania si Ucraina, noteaza aceeasi sursa. In martie, la Chisinau a avut loc o manifestatie pro-unificare, la care a participat inclusiv fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu.

Cu doua zile mai tarziu, Parlamentul roman a adoptat o declaratie simbolica in care transmite ca priveste cu ochi buni o astfel de initiativa. Evenimentele au avut loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

The Guardian concluzioneaza spunand ca Moldova este divizata in doua tabere: una pro-rusa, in frunte cu presedintele Igor Dodon si alta pro-europeana. Nu am reusit sa luam legatura cu Pavel Filip pentru a afla detalii din spatele acestui interviu.