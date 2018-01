Fostii ministri Octavian Calmic, Andrei Galbur si Gheorghe Balan revin in guvern. Acestia vor fi consilierii premierului - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Octavian Calmic va fi consilier pe probleme economice, Andrei Galbur pe externe si Gheorghe Balan pe subiectele de reintegrarea tarii.”

Fostul ministru al economiei, Octavian Calmic, seful de la Externe Andrei Galbur si vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan au ramas fara fotolii in Guvernul Filip la sfarsitul lui 2017, dupa remanierile anuntate de liderul PD, Vlad Plahotniuc. Locurile lor au fost ocupate de Chiril Gaburici, Tudor Ulianovschi si respectiv Cristina Lesnic.

Cei din urma au depus jurmantul in fata Presedintelui Parlamentului Andrian Candu, dupa ce Igor Dodon a refuzat repetat sa accepte candidaturile lor pe motiv ca ar avea probleme de integritate. Astfel seful statului a fost suspendat temporar. Cum de altfel s-a intamplat si in cazul Ministrului Apararii Eugen Sturza, al caruit decret de numire in functie a fost semnat tot de Candu.