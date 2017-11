Ghimpu ii arunca manusa lui Plahotniuc: "Hai, la urmatoarele alegeri locale, iesiti in lupta cu Chirtoaca si o sa vedem pe cine o sa aleaga locuitorii capitalei. Plahotniuc sau Chirtoaca?"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Daca Chirtoaca nu a fost bun primar, haideti domnul Plahotniuc la viitoarele alegeri, iesiti in lupta cu Chirtoaca si o sa vedem pe cine o sa aleaga locuitorii capitalei. Plahotniuc sau Chirtoaca.

Afirmatia ca Silvia Radu nu are nimic cu PD, ca PD nu are nicio treaba cu ceea ce se intampla la primarie este o minciuna. Insusi Plahotniuc spune ca va face tot posibilul ca sa ajute primaria. De ce nu ai facut asta atunci cand era Chirtoaca? De ce l-ai inlaturat, l-ai arestat ? Imi pare rau de ceea ce se intampla la noi, dar sunt convins ca cetatenii vad si inteleg scenariul care are loc.

Eu nu pot sa inteleg cum un presedinte de partid, partid de guvernare, are mai mare grija de capitala, decat de Republica. In loc sa se ocupe cu majorarea salariilor, pensiilor, lupta cu coruptia... de ce inca nu este finisat dosarul furtului miliardului? De ce Sor care e principalul vinovat in furtul miliardului nu-i chemat si cineva sa-i zica: "auzi badei ada banii inapoi ca de altfel nu o sa stai la Orhei". De ce trebuie noi sa incheiem constractul Kroll si sa achitam sute de milioane, chemat sa aduca banii, dar nu protejat.

Si asta v-a stat in gat atunci cand Chirtoaca a castigat 3 mandate. Nu, asa nu o sa mearga, totul pana la un timp. Hai sa ne intelegem asa domnule Plahotniuc, avem multe probleme care trebuie rezolvare, retrageti-va ca sa devina Chirtoaca din nou primar general si nu impuneti un oras sa traiasca cum vedeti voi sau cum vezi dumneata.

Democratia inseamna lupta de idei, convingerea prin fapte, dar nu a spune doua vorbe si a fugi. Noi nu am fost speriati, nu suntem si nu vom fi, nu vom sta in genunchi in fata cuiva. Amenintarile de ieri sunt tot in partea noastra. Toate pana intr-o buna zi. Cetatenii vad totul."