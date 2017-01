Guvernul Filip a ajuns la un an de mandat. Executivul a aprobat o serie de decizii criticate de societate, insa a reusit sa deblocheze banii din afara si sa semneze un acord cu FMI - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Formam un guvern mai bine organizat, cu o echipa capabila sa implementeze programul de guvernare. De acest lucru am tinut cont la formarea echipei.”

Intr-o astfel de atmosfera a fost votat Guvernul Filip: cu socialistii blocand tribuna parlamentului cu pancarte si vuvuzele, pe de o parte, iar pe de alta - mii de oameni protestand in strada. Executivul a fost investit rapid, in aceeasi seara. Pavel Filip a fost desemnat premier dupa ce Nicolae Timofti a respins candidatura lui Vlad Plahotniuc pe motive de integritate.

Pavel FILIP, CANDIDAT DESEMNAT LA FUNCTIA DE PREMIER: “Nu a fost o decizie simpla dumneavoastra cunoasteti toata epopeea cu desemnarile, este o decizie comuna am suportul celor 55 de deputati...”

Si ulterior, guvernul a fost constant criticat de opozitie.

Igor DODON, LIDER PSRM: ”Dle Filip, reveniti la Tutun sau Bucuria, pentru ca aici nu vi se reuseste.”

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: ”Deplasarea prin republica cu oua si pasca, asta nu inseamna ca Moldova creste.”

La scurt timp cabinetul de ministri este criticat pentru ca decide sa treaca peste parlament si isi asuma decizia de transformare a miliardului furat in datorie de stat.

”Sa plateasca cei care au furat, nu tineretul si nepotii nostri.”

Drept urmare insa, executivul reuseste sa semneze Acordul cu FMI si sa deblocheze finantarile externe, asa ca in plina campanie electorala anunta majorari de salarii si indemnizatii si ieftiniri de medicamente. Totusi, profesorii ies in strada cerand salarii mai mari, iar guvernul ii convinge sa-si suspende manifestatiile.

Discutii in societate a starnit si reforma sistemului de pensii, in special cresterea varstei de pensionare pana la 63 de ani pentru femei si barbati. In schimb, premierul promite pensii mai mari.

”La noi e greu, nu traiesc oamenii atata.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Stiu ca nu este o reforma populara.”

Guvernul aproba un proiect de amnistie fiscala, prin care decide sa-i ierte pe cei care si-au ascuns averile pana acum, daca le declara si platesc 2 la suta din valoare. Urmeaza un val de critici din partea societatii civile si a partenerilor externi.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Este un subiect destul de controversat, din punctul meu de vedere s-a comunicat foarte putin. A existat o comunicare proasta si proiectul nu a fost consultat pe larg inainte de fi lansat.”

La sfarsit de an executivul decide sa ii ierte si pe cei care circula in tara cu masini cu numere straine, fara sa achite taxa de drum, asa ca le propune o reducere de 70 la suta pentru a-si inmatricula masinile. Pentru prima data in ultimii 3 ani, guvernul a aprobat bugetul si politica fiscala pentru anul viitor inainte de Revelion.