Guvernul ne pregateste ceva: Mai putin bani pentru armata si agricultura, mai multi pentru inchisori - Mold-Street.com

100 milioane taiate din bugetul militar

Printre principalele jertfe ale austeritatii va fi Armata, care va primi in 2017 doar 490 milioane lei, cu peste 100 de milioane lei mai utini c in planul pentru 2016. Bugetul auster se va mentine si in urmatorii ani, releva prognoza bugetara. Asta chiar daca Republica Moldova a avut si are cel mai mic buget alocat pentru aparare din Europa si unul dintre cele mai mici din lume.

Si agricultura va avea de suferit din cauza lipsei de abni la buget. Astfel daca pentru anul 2016 au fost planificate cheltuieli de 1,75 miliarde de lei, pentru anul viitor alocatiile vor scadea cu aproape 9%, iar in 2018 cu circa 300 de milioane lei mai putin.

