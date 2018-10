Ideea PD ca judecatorii sa fie alesi de popor, dezbatuta in Parlament. Deputatii au acceptat introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare pentru modificarea Constitutiei - VIDEO

Bogdat TIRDEA, DEPUTAT PSRM: “Daca noi alegem judecatorii, ei pornesc in campanie electorala, nu? In campanie trebuiesc bani? Cine va achita aceste fonduri electorale? Vor achita tot acesti oligarhi, noi schimbam tanda pe manda.”

Lilian CARP, DEPUTAT PL: “Bun si mai multi deputati au fost alesi pe liste de partid si pana la urma au fost cumparati.”

Vadim PISTRINCIUC, DEPUTAT PLDM: “Ce o sa umble judecatorii sa dea cadouri, in conxtul electoral de astazi, asta e un nonsens total. Eu cred ca ei vor sa dreaga busuiocul ca toate reformele in justitie au esuat.”

Elena BODNARENCO DEPUTAT PCRM: “Ideea este furata de la Partidul Comunistilor. Ea a fost inclusa in platforma electorala a comunistilor din 2014 si noi propuneam atunci astfel sa fie numiti si magistratii Curtii Constitutionale.”

Astazi, parlamentarii, insa, abia vor discuta daca dau startul procesului de modificare ulterioara a Constitutiei in acest sens. Pentru ca Legea Suprema sa fie schimbata este nevoie de votul a 67 de deputati, iar coalitia de la guvernare nu are deocamdata sprijin. In prezent, magistratii judecatoriilor si cei ai Curtilor de Apel sunt numiti de Presedintele tarii, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.