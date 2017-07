Cursa contracronometru la Condrita. Cum s-a desfasurat excursia organizata de Igor Dodon la vila prezidentiala: "Asta e coniac, asta e de la Sadova" - VIDEO

Excursia de la Condrita a fost mai degraba o cursa contracronometru. Mai mult de cateva secunde nimeni nu a fost lasat sa vada sau sa filmeze ceva. Mai tarziu, angajatii presedentiei ne-au spus ca au fugarit jurnalistii pentru ca urmau sa pregateasca vizita unor musafiri arabi. Astfel, in mare graba, Igor Dodon s-a laudat cu beciul plin cu vin, dar si cu provizii facute pentru iarna de sotia sa.

"Asta e de la Sadova, asta e tusonca, asta e coniac..."

Apoi, la mare departare am zarit lacul artificial pe care spune ca l-a umplut cu peste, dupa care curtea vilei si...cam atat. Presedintele nu ne-a aratat pana la urma ce am asteptat cel mai mult - reparatia facuta in interior. Desigur, nu a vrut sa vorbeasca despre costuri si nici despre sursa banilor.

Igor DODON, PRESEDINTE: "Nu a costat milioane..."

Ceea ce li s-a interzis jurnalistilor, cel mai probabil, li s-a permis invitatilor care au fost vazuti, venind cu masini luxoase la cheful organizat de Dodon sambata trecuta. Presedintele a spus ca nu vede o problema in faptul ca da petreceri la vila de la Condrita, mai ales ca s-a mutat cu familia acolo pe perioada verii. Fost presedinte interimar, si Mihai Ghimpu a stat o vreme la Condrita, el insa spune ca nu a dat niciodata acolo vreo petrecere.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Vila e pentru intalniri oficiale nu pentru facut copii, cumatrii..."

De fapt, la Condrita Igor Dodon a organizat o conferinta de presa, in care a facut un bilant al ultimei perioade. Presedintele a spus ca nu vede o problema in faptul ca UE ar putea sa nu ne mai dea bani, a negat ca ar avea vreo alianta cu democratii, chiar daca impreuna au votat modificarea sistemului electoral si aproape toate noutatile le afla de pe...

Igor DODON, PRESEDINTE: "Facebook", site-ul pe care spune ca-l acceseaza cel mai des. In timpul discursului a pomenit de mai multe ori numele lui Ghimpu.

Igor DODON, PRESEDINTE: "Cum spunea Ghimpu... Guvernarea ii are pe politicieni si ii trasnesc, dar eu nu am sa fac acest lucru..."

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "O sa-l imbratisesti si o sa-l trasneasca..."

Dodon a spus ca in urmatoarea perioada are planificate 7 vizite peste hotare. In august ar urma sa ajunga la Vatican, unde afirma ca ar trebui sa se vada cu Papa Francisc. Vineri, Dodon spune ca se va intalni cu vicepremierul rus Dmitrii Rogozin si impreuna vor participa la manifestatiile organizate in stanga Nistrului.

Intreg evenimentul de ieri s-a desfasurat in conditii sporite de securitate, astfel ca inainte de a intra pe teritoriu toti jurnalistii au fost verificati cu detectorul de metale, iar unora li s-a interzis accesul, cum s-a intamplat in cazul fotoreporterului Constantin Grigorita.