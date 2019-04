Igor Dodon, dupa ce a stat la masa cu Vlad Plahotniuc si Zinaida Greceanii: "Imi era interesant sa aflu pozitia PD. Am vazut multe puncte comune pe subiecte sociale"

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: "Dupa cum ati observat astazi am reusit sa oferim continuitate procesului de dialog intre partide. Institutia prezidentiala a moderat aceasta intalnire. Dialogul a fost intre partidele politice. Este regretabil ca deputatii ACUM au decis sa nu participe la aceste discutii.





Dupa ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta eu am putut nici sa nu-i invit, deoarece cred ca institutia prezidentiala asa si trebuie sa procedeze. Vreau sa reiterez inca o data pozitia: eu nu voi accepta o majoritate parlamentara din transfugi politici. Despre discutiile initiate azi la 10:00 cu deputati din alte formatiuni.





Ce vor sa creeze ei? Majoritate parlamentara din transfugi? Treaba lor ce vor sa faca. Presedintia nu va accepta o astfel de abordare. Pot sa dea mana, pot sa nu dea mana, am vazut deja ca nu au dat mana. Trebuie sa dam un raspuns cetatenilor. Referitor la discutiile care au fost astazi, pentru mine era interesant sa aflu pozitia partidelor.





Pozitia PSRM eu o cunosc, o sa spun minciuni daca as zice ca nu o cunosc, dar imi era interesant sa aflu care este pozitia PD. Eu am vazut multe divergenta, dar am vazut multe puncte comune pe subiecte sociale: salarii, pensii si altele. In continuare deja totul tine de ei. Presedintia si-a indeplinit rolul in aceasta situatie.





Mai departe, institutia prezidentiala nu se implica intre partidele politice. Institutia prezidentiala urmeaza sa intervina daca se creeaza o majoritate parlamentara si atunci seful statului va inainta un candidat la functia de presedinte al parlamentului. Daca va fi un blocaj, atunci institutia prezidentiala va dizolva parlamentul. Puteti sa creati o majoritate parlamentara, creati, nu puteti atunci mergem la alegeri anticipate."