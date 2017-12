Igor Dodon, felicitat de Vladimir Putin cu ocazia sarbatorilor de iarna. Iata ce i-a urat

In mesajul sau de felicitare cu ocazia sarbatorilor de iarna pentru Presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, Vladimir Putin a spus ca apreciaza inalt eforturile liderului moldovean vizand dezvoltarea relatiilor dintre tarile noastre si si-a exprimat increderea ca intarirea relatiilor va continua in domeniul politic, comercial, economic, cultural, umanitar si in alte domenii care vor fi in interesele fundamentale ale popoarelor prietene din Rusia si Moldova, contribuind la stabilitatea si securitatea pe plan regional.