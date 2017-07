Igor Dodon le-a facut jurnalistilor un tur la resedinta de la Condrita, unde s-a mutat recent, insa a refuzat sa spuna cat a cheltuit pentru renovare - VIDEO

In primul rang Igor Dodon s-a laudat cu beciul plin cu vin, dar si cu provizii facute pentru iarna de sotia sa. Apoi, in mare graba ne-a aratat curtea resedintei. Presedintele a spus ca aici nu a facut multe schimbari, doar a amenajat un teren de joaca pentru copii si a sadit flori.



La mare departare am zarit lacul artificial, pe care spune ca l-a umplut cu peste. A urmat vila pe care am admirat-o doar de afara, accesul in interior fiind interzis.

Si cam atat, am reusit sa vedem. Igor Dodon a negat faptul ca a bagat milioane in casa, precizand ca a facut o reparatie ... cosmetica. Seful statului insa nu a raspuns la intrebarea principala, cat exact l-au costat lucrarile si de unde a luat bani.

Astazi, la Condrita, presedintele a organizat o conferinta de presa, fiind luate masuri sporite de securitate. Astfel, ca inainte de a intra pe teritoriu toti jurnalistii au fost verificati cu detectorul de metale.

Dodon a spus ca in urmatoarea perioada are planificate 7 vizite peste hotare, inclusiv in august ar urma sa ajunga la Vatican, unde urmeaza sa aiba intrevedere cu Papa Francisc. Pe de alta parte, vineri, Dodon spune ca se va intalni cu vicepremierul rus Dmitrii Rogozin si impreuna vor participa la manifestatiile organizate in stanga Nistrului.