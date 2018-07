Igor Dodon: "Prin decizia de a fixa data alegerilor tocmai in februarie anul viitor, guvernarea democrata si-a tradat frica de rezultatul alegerilor si disperarea politica in care se afla"

Decizia a fost luata in ultima sedinta a plenului din sesiunea de vara. Intr-o postare pe facebook, Igor Dodon a scris ca prin aceasta data indepartata, guvernarea isi prelungeste agonia, in contextul in care este dur criticata de opozitie si partenerii externi.

Scrutinul din iarna va avea loc dupa sistemul mixt de vot, care spune ca 50 de deputati sa fie alesi pe listele de partid, iar 51 – direct de cetateni, in circumscriptii uninominale.