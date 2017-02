Igor Dodon pur si simplu "arde" Moldova: "Un presedinte inhibat, agresiv si nedemn de atributiile statului suveran" - Report.md

Dodon i-a spus presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca este gata sa anuleze Acordul de Asociere cu UE, iar in cadrul intrevederii cu secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottermoeller, a cerut ca NATO sa nu-si deschida la Chisinau Oficiul de Legatura (un acord in acest sens fiind deja ratificat de Parlamentul de la Chisinau) si a insistat ca NATO sa semneze un acord privind recunoasterea neutralitatii Republicii Moldova.

Reactia presedintelui Consiliului European a fost scurta si diplomatica: „Raman convins ca Acordul de Asociere este in interesul Moldovei, pentru reforme si pentru viitor”.

Diplomatie versus slugarnicie

Desi infumurarea lui Igor Dodon este ignorabila, avand in vedere atributiile limitate pe care le are seful statului in Republica Moldova, oficialii de la Bruxelles l-au tratat pe presedintele moldovean pro-rus in conformitate cu toate uzantele diplomatice.

„Am urmarit la Bruxelles un presedinte Dodon inhibat, agresiv, zelos sa corespunda programarilor primite la Moscova, iresponsabil si nedemn de atributiile statului suveran pe care ar trebui sa le apere. Alaturi de secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottermoeller, Dodon a fost un inadecvat. A avut un mesaj ursuz, bombastic, recitind cu intonatie de lacheu cu scopul de a repudia rolul NATO pentru Republica Moldova, tratand cu lasitate agresiunea rusa din Moldova. Dodon este un fel de boala. Profita cei care sponsorizeaza regimul separatist din autoproclamata „rmn” si „rudele” sale bogate care-i platesc pistele de schi la Soci”, a comentat directorul executiv al IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, care se afla la Bruxelles si a urmarit traseul la fata locului traseul si declaratiile presedintelui moldovean.





