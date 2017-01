Igor Dodon s-a ales cu bodyguarzi care ii pazesc si casa. O ghereta care adaposteste agenti de paza a aparut in fata locuintei sale - VIDEO

”Stiti cine locuieste in casa asta? -Dodon, cine. -E vecinul dvs? - Da, da, il vad, da ce am cu dansu?”

”Nu ştiţi cine locuieşte în această casă? Oameni buni şi normali. Vecini de treabă. Cred că ştiţi că e vorba despre dl Dodon, preşedintele nostru.”

”-Cine locuieşte în casa asta verde?-Desigur că ştiu, preşedintele nostru Dodon.”

Sunt si dintre cei care inca nu stiu cine locuieste in preajma, insa au observat ca de cateva zile o ghereta a aparut din senin.

”Stiţi că locuieste presedintele Dodon aici? - Nu, n-am stiut. Au instalat un butic de paza. E mai aproape de popor.”

Ghereta ii adaposteste pe cei din Serviciul Paza si Protectie de Stat, care pazesc zi si noapte casa presedintelui.

”-Politia este, umbla. -De cand? -De amu. Inainte nu umbla cu paza, da amu, daca e presedinte, trebuie sa umble cu paza.”

”Probabil, aşa i se cuvine conform statutului. Probabil, nu are doar el pază. Totuşi, e prima persoană în stat, aşa şi trebuie să fie. Poate vor face ordine, sperăm, pe strada noastră.”

”E corect asta. Este preşedinte, deci trebuie să aibă pază.”

”Nimic straniu nu am observat. Trebuie să-l păzească, deci îl păzesc. Ghereta a fost instalată, acolo stă o maşină şi gata. Pe noi nu ne deranjează.”

Vecinii sustin ca inca nu s-a schimbat mare lucru de cand Dodon a devenit presedinte.

”Copiii aici bat mingea, merg pe bicicletă în weekend.”

”Se salută când trec, soţie de treabă, copii cuminţi se joacă împreună cu toţi vecinii noştri.”

”Văd că vine o maşină neagră, dar nu alergăm la balcon să ne uităm. O dată am văzut, era o Volgă neagră, îmi pare că.”

Anterior Igor Dodon spunea ca nu are nevoie de paza.

Igor DODON, PRESEDINTE ALES: ”Au venit ieri cineva aici, niste baieti si au spus ca sunt paza si eu le-am zis ca nu am nevoie. Mi-au zis ca sunt obligati prin lege. Eu nu sunt obligat sa-i port din urma mea. Ei spun ca sunt obligati sa mearga din urma mea. Le-am zis, faceti ce vreti, dar nu va apropiati prea aproape. Voi aveti lucrul vostru, eu am lucrul meu. ”

Despre casa din strada Xenopol din sectorul Buiucani al capitalei, Ziarul de Garda a scris anterior ca ar avea 162 de mp si s-ar intinde pe o suprafata de aproape 600 mp.

Publicatia scria ca expertii imobiliari estimeaza locuinta la aproape 5 milioane de lei, in timp ce Dodon declara ca a dat pe ea 2,3 milioane. Mai exact, acesta sustine ca a luat in 2013 un credit de 1 milion si jumatate de lei de la Victoriabank la o dobanda sub rata de piata, iar acum plateste ratele.