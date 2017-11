Igor Dodon s-a apucat de facut filme. Astazi el a prezentat pe pagina sa de facebook trailerul unui documentar despre Istoria Moldovei - VIDEO

Trailerul filmului incepe cu un sir imagini pitoresti filmate cu drona, dupa care autorii productii incearca sa faca o incursiune in trecut, incepand cu perioada medievala. In mai multe scene apar reconstituiri istorice filmate cu actori.

In trailer apar si arheologi si istorici. Unul dintre ei, Corneliu Popovici, este consilierul lui Igor Dodon in domeniul Educatie. In postarea sa de pe o retea de socializarea Igor Dodon scrie ca filmul este o incercare de reprezenta adevarata fata a istoriei Moldovei.

Presedintele mai mentioneaza ca va face tot posibilul ca pelicula sa fie vizionata de toti cetatenii. Nu se stie exact cand va aparea productia si unde va fi difuzata, se precizeaza doar ca va avea 3 episoade. Purtatorul de cuvant al presedintelui, Ion Ceban initial a spus ca va veni cu mai multe detalii despre film insa ulterior nu a fost de gasit.