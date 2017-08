Igor Dodon s-a intalnit cu Dmitri Rogozin la Teheran: "Am rugat partenerii nostri rusi sa se abtina de la masuri si sanctiuni care ar afecta interesele cetatenilor simpli si a agentilor economici" - FOTO

Igor DODON, PRESEDINTE: "Mizez pe continuarea dialogului cu Dmitri Olegovici in calitatea sa de co-presedinte al comisiei interguvernamentale si reprezentant special al presedintelui Federatiei Ruse in problema transnistreana.



Declararea persona non-grata a domnului Rogozin, co-presedinte al comisiei interguvernamentale moldo-ruse, demonstreaza nedorinta guvernului Moldovei (legitimitatea caruia este contestata de majoritatea cetatenilor Republicii Moldova si de catre unii parteneri externi) de a colabora cu guvernul Federatiei Ruse pentru solutionarea problemelor extrem de importante cu care se confrunta agentii economici din Moldova si cetatenii nostri aflati in Rusia.

Aceste actiuni au drept scop subminarea eforturilor presedintilor Moldovei si Rusiei de restabilire a dialogului strategic si a parteneriatului dintre tarile noastre.



Totodata, o astfel de pozitie este inacceptabila si nu poate fi aprobata de majoritatea covarsitoare a cetatenilor Republicii Moldova, 65% dintre care considera Rusia un stat prieten si asteapta de la autoritatile moldovene o colaborare constructiva si reciproc avantjoasa si parteneriat cu aceasta tara.





In legatura cu asta, am rugat partenerii nostri rusi sa se abtina de la masuri si sanctiuni care ar afecta interesele cetatenilor simpli si a agentilor economici. De la posibile sanctiuni comerciale si migrationale ar suferi nu ministrii si deputatii gruparii de la guvernare, ci simplii cetateni care nu poarta nicio vina.



Constientizand politica agresiva, brutala si neargumentata a guvernului moldovean, indemn partenerii nostri rusi sa dea dovata de intelepciune, sa nu se lase afectati de provocarile evidente ale functionarilor moldoveni si sa continue agenda pozitiva pe care am stabilit-o cu presedintele

Federatiei Ruse, Vladimir Vladimirovici Putin, si pe care am inceput sa o implementam de la inceputul acestui an.



In calitate de presedinte al Moldovei, si in baza mandatului legitim pe care mi l-a incredintat poporul tarii noastre, voi apara interesele poporului moldovenesc si am de gand sa blochez, folosind toate mijloacele legale posibile, inclusiv boicotarea proiectelor de legi adoptate de catre parlament, toate incercarile partidului democrat aflat la guvernare de a distruge relatiile noastre cu Federatia Rusa.



Este inacceptabil sa tii ostatic o tara intreaga si sa subminezi bazele relatiilor diplomatice interstatale din cauza intereselor de partid si a incercarilor unei formatiuni si a conducerii acesteia de a supravietui politic.





Prerogativele si responsabilitatile presedintelui in domeniul politicii externe sunt stabilite clar de legea suprema a tarii, iar deciziile fundamentale, de care depinde viitorul relatiilor bilaterale cu partenerii nostri strategici, trebuie luate doar cu acordul presedintelui si trebuie discutate la sedintele consiliului suprem de securitate al tarii."