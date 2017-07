Igor Dodon si-a schimbat planurile: "In legatura cu evenimentele provocatoare la adresa delegatiei din Federatia Rusa, am hotarat ca maine nu voi participa la evenimentele de la Tighina/Bender"

Mesajul postat de Igor Dodon pe pagina sa de facebook:

Avionul de pe cursa Moscova - Chisinau, in care se afla vicepremierul Rusiei, a decolat de la Moscova, a zburat deasupra tarilor Belarus si Polonia, a ajuns pana in Ungaria, acolo s-a invartit in cerc si a fost redirectionat spre aeroportul din Minsk. Potrivit reprezentantilor companiei care opereaza cursa, ajuns in Ungaria, avionul nu a fost lasat sa zboare deasupra Romaniei pentru a ajunge la Chisinau.

Acest lucru a fost confirmat si de Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei pentru News.ro. Rogozin se afla pe lista demnitarilor rusi impotriva carora UE a impus sanctiuni, printre care si interdictia de a intra in spatiul aerian al UE, iar avionul de pe aceasta cursa, urma sa ajunga la Chisinau, survoland spatiul aerian din tara vecina, intrucat Ucraina a interzis ca orice avion rus sa zboare deasupra tarii.

Regimul de sanctiuni instituit de Uniunea Europeana nu interzice survolul spatiului aerian al statelor membre de catre persoane aflate in aeronave care efectueaza curse regulate, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe.