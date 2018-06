Igor Dodon: “Sunt gata sa fac o licitatie online." Ce spune seful statului, despre centura purtata la festivalul de la Sadova, care ar costa doua mii de euro - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Nu exclud ca pana la sfarsitul lunii septembrie va fi cateva evenimente oficiale la nivelul presedintelor intre RM si Rusia. Toamna poate mi-a spus ca Lucasenko vrea sa vina sa facem un butoi cu vin de casa.”

Igor Dodon sustine ca a mers la Moscova la invitatia lui Vladimir Putin, iar fostul sau sef de partid, Vladimir Voronin este invidios pe el si din acest motiv l-a acuzat ca se tine doar de calatorii.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Invidia este un sentiment rau.”

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Aceasta nu este nici o invidie, pentru ca eu personal pe parcursul activitatii mele in calitate de presedinte am avut in jur de 40 de intrevederi bilaterale, de exemplu cu domnul Putin. Daca el spune ca el nu calatoreste sa-l aprecieze toti cetatenii. Ei vad aceste calatorii.”

Presedintele a vorbit si despre centura pe care a purtat-o la festivalul de capsuni de la Sadova, despre care presa scria ca ar costa doua mii de euro.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Sunt gata sa ofer o licitatie online publica si baniii sa-i transmitem la o casa de copii. Eu nu imi permit sa-mi fac aceste achizitii. Cadouri vin diferite.”

Si pentru ca abia a revenit in tara, seful statului sustine ca nu a reusit sa vada strategia propusa de procuratura generala privind recuperarea banilor furati din Banca Sociala, Banca de Economii si Unibank.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Nu am vazut aceasta strategie. Dar nu prea am incredere in strategii care se afla acum la guvernare.”