Il aduce pe Grigori Leps, a instalat o scena imensa in PMAN si va sarbatori 73 de ani de la operatiunea Iasi-Chisinau. Dodon anunta ca maine va fi petrecere mare: ”Cei care nu vor sa auda si sa asculte, vor auzi” - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Trebuie să eliberăm din nou Republica Moldova!”

De cine trebuie eliberata tara, Dodon, prezent la o masa rotunda dedicata operatiunii Iasi-Chisinau, a evitat sa spuna.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Nu toată Moldova, ci unele instituţii ale statului de trădătorii patriei. Dar va promit niciun pas înapoi din partea mea nu va fi”.

Celor catorva veterani veniti astazi la aceasta conferinta, presedintele le-a oferit cate un buchet de flori si un plic. Ce era in interior nu este clar. Dupa un discurs inflacarat, Dodon a anuntat ca face maine mare petrecere in centrul capitalei.

L-a invitat pe interpretul rus Grigori Leps, iar scena a fost deja amenajata in Piata Marii Adunari Nationale. Astazi, se montau luminile si se faceau ultimele pregatiri. Nu se stie cine va plati pentru toate astea, cert este ca evenimentul are loc sub patronajul lui Igor Dodon.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Toată piaţa sa cânte piesa ”Smugleanka”. O să cântăm şi o să se audă peste tot, inclusiv în legislativ şi în guvern. Chiar şi cei care nu vor să audă şi să asculte, vor auzi.”

Aflat saptamana trecuta la Comrat, Dodon a declarat ca principalii “prieteni” ai Gagauziei, dar si ai Republicii Moldova sunt Rusia si Turcia.

Potrivit Mold-street, statistica privind asistenta externa acordata tarii noastre il contrazice pe seful statului. In 2016, 76 % din volumul ajutorului din afara ii apartine Uniunii Europene, Bancii Mondiale, Romaniei, BERD si ONU.

Igor DODON, PRESEDINTE: “Federatia Rusa si Turcia au investit cele mai mari fonduri in special pentru Gagauzia, ceea ce tine de Republica Moldova are parteneri buni si in est si in vest. Documentativa mai bine de ceea ce tine de investitiile in Gagauzia”.

Operatiunea Iasi-Chisinau din august 1944 este calificata de unii istorici drept eliberare a Basarabiei de sub ocupatia germano-romana, iar de altii – inceputul ocupatiei sovietice.