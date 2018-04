"In april s-a nascut Ilici". Comunistii l-au sarbatorit astazi pe Lenin. Cei drept, mult mai modest decat alte dati. Fara muzica si cu discursuri mai putin inflacarate - VIDEO

Comunistii nu au uitat de ziua lui Lenin si traditional au venit cu flori la monumentul acestuia de la Moldexpo.

“El ne-a dat noua viata si sanatate. Nu doar mie, ci si generatiei mele, iata de ce ma voi inchina la el, omului care a creat primul stat socialist, facut pentru popor.”

“Lumea s-a schimbat dupa ce Uniunea Sovietica, a adoptat socialismul.”

Slavindu-l pe Lenin, comunistii spun ca doar egalitatea social mai poate salva lumea.

“Capitalul privat e un rau al societatii. Trebuie sa predomine capitalul social. Abia atunci societatea se va dezvolta.”

“Capitalismul exista de cateva sute de ani, dar omenirea – de milioane.”

Cei mai inversunati vad chiar in leninism un soi de credinta.

”Crestinismul are doua mii de ani, oricum generatiile vin din nou. - Comparati leninismul cu crestinismul? - Sigur, asta e aceeasi idee.”

“Lenin e omul secolului XX, dar orientat viitorului. Viitorul apartine comunismului si nu exista loc de dat inapoi.“

Manifestatia a inceput cu discursuri, care insa de aceasta data au fost mai putin inflacarate.

“Transformand URSS-ul intr-o adevarata putere.”

Si a continuat cu inmanarea carnetelor noi de partid, doar doua. Numarul mic de oameni si varsta lor inaintata nu il sperie pe liderul comunist, care sustine ca Lenin va fi mereu comemorat.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Problema nu este in varsta si nu e in cantitate, problema e in aceea ca drumul spre Lenin niciodata nu o sa se termine.”

Printre nostalgici, l-am gasit si pe candidatul la functia de primar al capitalei din partea partidului Casa Noastra Moldova. Alexandr Rosco spune ca a facut candva parte din PCRM si cum impartaseste ideologia de stanga, a venit sa-l omagieze pe Lenin.

Alexandr ROSCO, CANDIDAT “CASA NOASTRA MOLDOVA": “Sunt un tanar politician de azi, datorita ideilor lui Lenin.”

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Chemam sustinatorii nostri sa nu participe la acest show care se numeste alegerea primarului din Chisinau. De ce? Pentru ca un an de zile vor alege acest primar.”

Vladimir Ilici Lenin s-a nascut pe 22 aprilie 1870. El a fost un revolutionar rus care a condus partidul bolsevic si a creat leninismul, ideologie ce-i poarta numele.