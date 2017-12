Instanta din Romania a respins solicitarea lui Vlad Plahotniuc de a-l obliga pe milionarul roman Adrian Porumboiu sa nu-i mai rosteasca numele

Liderul PD l-a actionat in judecata pe Porumboiu la inceputul lunii noimebrie. Atunci, site-ul adevarul.ro scria ca Plahotniuc ceruse ca instanta sa solutioneze cererea fara citarea partilor, lucru care i se parea penibil omului de afaceri roman. Nu se stie daca democratul va ataca in apel hotararea luata la Vaslui. Presa de peste Prut scrie ca in anul 2015, Vlad Plahotniuc ar fi cumparat afacerile milionarului din Romania.