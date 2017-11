Ion Ceban: "Doamna este ilegala in functia data, prezenta ei la aceasta sedinta este pusa sub semnul intrebarii. Nu trebuie sa incurcam coada vacii cu stampila primariei"

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: "Referitor la Silvia Radu, nici nu stiu cum sa spun, cu Dorin e mai usor sa comunic in sensul asta. Doamna este ilegala in functia data, prezenta ei la aceasta sedinta este pusa sub semnul intrebarii. Nu trebuie sa incurcam coada vacii cu stampila primariei.

Doamna nu are nicio treaba cu CMC, iar ea are o armata de functioari publici in care, in mod normal, eu as face regula. Jumatate fugariti, dar nu sa vii si sa dai tot felul de indicatii CMC-ului. Doamna poate nu cunoaste care sunt prioritatile imediate, atunci trebuie ca sa se documenteze mai bine."

Prima sedinta a Consiliului Municipal, la care a participat proaspatului primar interimar Silvia Radu a fost amanata din lipsa de cvorum. Nu s-au prezentat liberalii, socialistii si consilierii de la partidul lui Renato Usatii.