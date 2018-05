Ion Ceban isi va suspenda activitatea in PSRM, daca va deveni primar de Chisinau. Anuntul facut in cadrul dezbaterilor de la PROTV: "Am luat decizia impreuna cu Greceanii si Dodon"

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: "Vreau sa spun ca in aceasat campanie si in primarie sa fiu un om apolitic, fara implicari de ordin geopolitic. Vreau sa fac un anunt, impreuna cu domna Greceanii si domnul Dodon am luat decizia ca in momentul in care va fi validat mandatul meu de primar imi voi suspenda activitatea in partidul socialistilor si ma voi orienta pentru a rezolva problemele cetatenilor. Iar in acest sens vreau sa fac un angajament public si sa-l transmit dvs. L-am semnat si il dau la pastrare."

Andrei Nastase s-a aratat sceptic spunand ca angajamentul lui Ion Ceban ar putea avea aceeasi soarta ca si angamentul lui Igor Dodon de a nu face alianta cu Vlad Plahotniuc.