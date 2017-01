Ion Tabirta: "Vizita lui Igor Dodon la Moscova nu va aduce nici un fel de rezultate pentru RM, de aici tara noastra nu are de castigat. Declaratiile presedintelui rus au fost mult mai echilibrate" - VIDEO

Ion TABIRTA, ANALIST POLITIC: "Daca ne referim la RM, atunci la sigur vizita lui Igor Dodon la Moscova nu va aduce nici un fel de rezultate, de aici RM nu are de castigat, iar daca ne referim la Igor Dodon, la partidul socialistilor, pe care dumnealui l-a condus, atunci din punct de vedere propagandistic, posibil electoral, vom vorbi deja la viitoarele alegeri parlamentare.

Din pacate domnul Dodon nu a inteles ca deja nu mai este presedinte de partid, nu mai reprezinta un politician de sine statator, el la nivel simbolic a reprezentat RM in Federatia Rusa."

Cum vedeti declaratiile pe care le-a facut Vladimir Putin. Credeti ca a reusit Igor Dodon sa obtina ceva de la presedintele rus?

"Paradoxal, dar declaratiile presedintelui rus au fost mult mai echilibrate, daca ne-am referi la o serie de subiecte foarte sensibile, foarte importante pentru Federatia Rusa, reiesind din interesele ei geopolitice. De fapt, Vladimir Putin a facut doua aluzii foarte clare domnului Dodon.

Prima aluzie este ca dumnealui nu are totusi imputernicirile necesare pentru a realiza multe din cele declarate si al doilea, a facut o aluzie foarte clara la experienta anului 2003, cand conducerea comunista in frunte cu Voronin a promis tot foarte multe in perioada initiala a mandatului comunistilor, dar stim cu ce s-a soldat pana la urma relatiile moldo-ruse."

Apropo de memorandumul Kozak, Vladimir Putin a facut aceasta aluzie, spunand ca s-ar putea reveni la aceasta varianta. Ce ar insemna asta pentru RM?

"Pentru RM este un scenariu destul de periculor si de fapt este principala miza geopolitica a Federatiei Ruse aici in regiune si daca sa facem referinta la RM, Federatia Rusa doreste sa resusciteze memorandumul Kozak. Prin acel memorandum s-ar fi ajuns la o transnistrizare a RM, sau cu alte cuvinte, RM ar fi intrat in sfera de influenta rusa, in actualul context regional, in special in regiunea Transnistreana este una izolata."