Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a anuntat ca va desemna premierul dupa Craciun

UPDATE 14:00 "Desemnarea va avea loc dupa Craciun. Dati-mi voie sa va spun tuturor "Sarbatori Fericite!"", a declarat Klaus Iohannis, dupa consultarile cu partidele.

Declaratia este asteptata la ora 14:00. Pana la aceasta ora, seful statului a discutat cu Traian Basescu si delegatia PMP, care i-au inaintat si ei o propunere de premier. Este vorba despre Eugen Tomac, vicepresedinte al PMP.

Traian Basescu: "Am decis sa facem propunere de premier. Este Eugen Tomac. Este tanar si bine vazut la Bruxelles. Eu sunt cel mai bun premier, dar nu mai am varsta. Sevil Shhaideh are o reputatie exceptionala in comunitatea tatara, dar are un sot care a lucrat 20 de ani pentru ministerul Agriculturii din Siria."