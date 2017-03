La 2 luni de la ultima vizita in Federatia Rusa, Igor Dodon a mers iar la Moscova: va avea intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin, dar si cu Patriarhul Kirill - VIDEO

Dodon va sta la Moscova pana sambata. Vizita presedintelui vine in contextul in care Pavel Filip si Andrian Candu au cerut recent oficialilor moldoveni sa se abtina de la calatorii in Federatia Rusa, intrucat demnitarii de la Chisinau ar fi persecutati, verificati suplimentar la intrarea in Federatia Rusa. Ultima data Dodon a fost la Moscova la mijlocul lui ianuarie 2017. Atunci i-a promis lui Putin ca daca socialistii vor lua majoritatea in 2 ani, Acordul de Asociere va fi anulat.