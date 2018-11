Liberal-democratii vor merge in alegeri in calitate de candidati electorali, insa nu exclud si varianta de a face un bloc comun cu PAS si PPDA. Ce spun liderii PLDM, PAS si PPDA - VIDEO

Vor merge in alegeri in calitate de candidati electorali, insa nu exclud si varianta de a face un bloc comun cu PAS si PPDA. Este una din concluziile la care au ajuns astazi liberal-democratii in cadrul sedintei consiliului politic national al formatiunii, la care au participat si Maia Sandu, dar si Andrei Nastase. Liderul PLDM spune ca membrii partidului sunt gata sa treaca prin toate filtrele parlamentului curat si garanteaza ca eventualii deputati nu vor putea fi santajati.